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Какой праздник 25 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 25 мая 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 25 мая

- День филолога в России
Профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с изучением и передачей знаний о речи и письменности. Дата привязана к Дню славянской письменности и культуры.

- Международный день пропавших детей
В этот день в 1979 году в США пропал по дороге в школу шестилетний мальчик Эвиан Пейтс.

- Всемирный день щитовидной железы
Учрежден в 2008 году по инициативе Европейской тироидной ассоциации, занимающейся изучением вопросов, связанных со щитовидной железой и ее заболеваниями.

- День работников по пропаганде безопасности дорожного движения
Служба пропаганды безопасности дорожного движения была образована 25 мая 1932 года.

Какой церковный праздник отмечают 25 мая

- Епифанов день
День памяти святителя Епифания Кипрского, епископа, который обладал даром чудотворений. Народное название «Рябиновка» день получил в честь рябины. В этот день люди просят рябину уберечь дом от пожара, оградить себя или близких от беды, несчастья, дурного глаза. Еще один оберег дня – кувшинка, с помощью которой лечат от разных болезней и изгоняют нечистую силу.

- Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца
День памяти святого Ермогена - первого Казанского митрополита и Патриарха Московского.

- Святителя Германа, патриарха Константинопольского
День памяти Константинопольского Патриарха, который жил в 8 веке.

- Преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита
День памяти святого Дионисия, Архимандрита Троице-Сергиевой Лавры. Занимался исправлением Богослужебных книг.









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