Какой праздник 25 мая 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 25 мая 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 25 мая



- День филолога в России

Профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с изучением и передачей знаний о речи и письменности. Дата привязана к Дню славянской письменности и культуры.



- Международный день пропавших детей

В этот день в 1979 году в США пропал по дороге в школу шестилетний мальчик Эвиан Пейтс.



- Всемирный день щитовидной железы

Учрежден в 2008 году по инициативе Европейской тироидной ассоциации, занимающейся изучением вопросов, связанных со щитовидной железой и ее заболеваниями.



- День работников по пропаганде безопасности дорожного движения

Служба пропаганды безопасности дорожного движения была образована 25 мая 1932 года.



Какой церковный праздник отмечают 25 мая



- Епифанов день

День памяти святителя Епифания Кипрского, епископа, который обладал даром чудотворений. Народное название «Рябиновка» день получил в честь рябины. В этот день люди просят рябину уберечь дом от пожара, оградить себя или близких от беды, несчастья, дурного глаза. Еще один оберег дня – кувшинка, с помощью которой лечат от разных болезней и изгоняют нечистую силу.



- Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца

День памяти святого Ермогена - первого Казанского митрополита и Патриарха Московского.



- Святителя Германа, патриарха Константинопольского

День памяти Константинопольского Патриарха, который жил в 8 веке.



- Преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита

День памяти святого Дионисия, Архимандрита Троице-Сергиевой Лавры. Занимался исправлением Богослужебных книг.



















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