25 мая в финале Лиги конференций сезона 2021/2022 встретятся итальянская «Рома» и «Фейеноорд» из Нидерландов.



Во сколько начнется матч «Рома» - «Фейеноорд» 25 мая



22:00 Рома (Италия) - Фейеноорд (Нидерланды)



Стадион - «Арена Комбетаре» (22 000 зрителей).



Главный судья - Иштван Ковач (Румыния).



Ассистенты - Василе Маринеску, Овидиу Артене (Румыния)



По какому каналу покажут финал Лиги конференций в прямом эфире



В прямом эфире матч «Рома» - «Фейеноорд» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 21:40 по московскому времени.