В России и мире 26 мая 2022 года отмечается 5 праздников.
Какой праздник отмечают 26 мая
- День российского предпринимательства
Праздник учрежден указом Президента РФ от 18 октября 2007 года.
- День снежного барса на Алтае
В 2022 году этому празднику исполнится 12 лет. Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, охота на него полностью запрещена.
Какой церковный праздник отмечают 26 мая
- Лукерья Комарница
День памяти мученицы Гликерии и темничного стража, которые пострадали за веру во время гонения христиан при императоре Антонине. Народное название «Комарница» появилось в связи с множеством примет этого дня, которые связаны с комарами (много комаров – к хорошей погоде). В этот день сажают первую гречку («маевку»). Она редко приносит хороший урожай, но необходима пчелам и птицам.
- Перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца
Перенесении мощей святого Макария из Канева в Переяславль в 1688 году.
- Мученика Александра Римского
День памяти святого Александра, который пострадал за христианскую веру в годы правления императора Максимиана.