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Гороскоп на 26 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
Гороскоп на 26 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.
Точный гороскоп на сегодня 26 мая 2022 года
Овен
Полезно в этот день рассказать о своих планах и просить совета - это поможет довести все до идеала. Вообще, многие сегодня будут поддерживать вас, и это поможет двигаться дальше. Не забывайте поблагодарить их и словами, и делами.
Телец
Сегодня стоит быть осторожнее в разговорах с близкими людьми – сейчас вы не понимаете друг друга и спорите по любому поводу. Монотонная работа в этот день снизит стресс, поэтому можно убраться дома или заняться хобби.
Близнецы
Старайтесь сегодня ко всему подходить креативно и смотреть на простые вещи с другой стороны. Что-то придется скрывать от своих близких, от друзей. Но будьте осторожны: можно запутаться в своей лжи.
Рак
Сегодня придется бороться с ленью, поэтому старайтесь раскачивать себя с помощью кофе и интересных разговоров. Спорить в этот день – очень плохая идея. Это может привести к разрыву отношений.
Лев
Сейчас вам будет везти как в работе, так и в личной жизни. И если вы видите возможности, обязательно воспользуйтесь ими. Внутренний голос будет давать полезные советы – прислушивайтесь к нему, чтобы не наделать ошибок.
Дева
Постарайтесь в этот день подходить ко всему с умом, чтобы не вляпаться в неприятную историю. Избегайте серьезных разговоров и знакомств – это может обернуться чем-то очень неприятным.
Весы
Вы вновь наступаете на одни и те же грабли – давно пора менять тактику и найти что-то новое. Сегодня все задачи вы будете решать молниеносно, так что стоит нагрузить себя работой. Но важно также не забывать и об отдыхе.
Скорпион
На вашу голову сегодня упадет немало дел, а ваши советы будут нужны везде и каждому. Но обязательно помните об отдыхе и чаще расслабляйтесь, отодвигайте сложные задачи на второй план.
Козерог
Сконцентрироваться сегодня на своих мыслях будет сложно, поэтому лучше заниматься насущными делами и не браться за сложную работу. Также полезно в этот день говорить начистоту и строить совместные планы с родными.
Стрелец
Прислушивайтесь к поступающей информации - ответ на самый сложный вопрос может прийти совсем неожиданно. За что-то новое можно будет взяться завтра, а пока исправляйте старые ошибки.
Водолей
Сегодня стоит выбросить из жизни то, что не дает вам двигаться вперед. Без этого вы будете быстрее добиваться своих целей. Обратите в этот день внимание на свое здоровье – могут вернуться хронические болезни или плохое самочувствие.
Рыбы
Сегодня не стоит отказываться от помощи - с помощью чужих советов в этот день можно решить много вопросов. Отличное время, чтобы узнать что-то новое и применить в своей жизни. Вам обязательно улыбнется удача.
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Чемпионаты мира по хоккею по годам
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Сборная СССР/СНГ/России за время участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 27 раз была чемпионом мира, 10 раз - серебряным призером; 10 раз - бронзовым.
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