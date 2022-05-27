27 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник

В России и мире 27 мая 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 27 мая, праздник



- Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)

Учрежден Указом Президента России от 27 мая 1995 года и приурочен к 200-летнему юбилею основания Императорской публичной библиотеки.



- День сварщика в России

Профессиональный праздник сварщиков отмечается в последнюю пятницу мая.



- День города Санкт-Петербург

27 мая 2022 года культурной столице России исполнится 319 лет. Праздничные мероприятия пройдут в течение трех дней с 27 по 29 мая.



Какой сегодня, 27 мая, церковный и народный праздник



- Сидор Бокогрей

День памяти мученика Исидора Хиосского, который был принят на службу в войсках Римской империи и казнен за веру в период правления императора Декия. Народное название «Бокогрей» праздник получил потому, что с этого дня переставали дуть северные холодные ветра. В этот день высаживают рассаду огурцов в открытый грунт.