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Какой праздник 27 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 27 мая 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 27 мая

- Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)
Учрежден Указом Президента России от 27 мая 1995 года и приурочен к 200-летнему юбилею основания Императорской публичной библиотеки.

- День сварщика в России
Профессиональный праздник сварщиков отмечается в последнюю пятницу мая.

- День города Санкт-Петербург
27 мая 2022 года культурной столице России исполнится 319 лет. Праздничные мероприятия пройдут в течение трех дней с 27 по 29 мая.

Какой церковный праздник отмечают 27 мая

- Сидор Бокогрей
День памяти мученика Исидора Хиосского, который был принят на службу в войсках Римской империи и казнен за веру в период правления императора Декия. Народное название «Бокогрей» праздник получил потому, что с этого дня переставали дуть северные холодные ветра. В этот день высаживают рассаду огурцов в открытый грунт.

- Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца
День памяти святого Исидора, который принял православие в Ростове и обладал даром предсказания.

- Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
День памяти Новгородского епископа, который обладал даром чудотворения.









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