В России и мире 27 мая 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 27 мая



- Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)

Учрежден Указом Президента России от 27 мая 1995 года и приурочен к 200-летнему юбилею основания Императорской публичной библиотеки.



- День сварщика в России

Профессиональный праздник сварщиков отмечается в последнюю пятницу мая.



- День города Санкт-Петербург

27 мая 2022 года культурной столице России исполнится 319 лет. Праздничные мероприятия пройдут в течение трех дней с 27 по 29 мая.



Какой церковный праздник отмечают 27 мая



- Сидор Бокогрей

День памяти мученика Исидора Хиосского, который был принят на службу в войсках Римской империи и казнен за веру в период правления императора Декия. Народное название «Бокогрей» праздник получил потому, что с этого дня переставали дуть северные холодные ветра. В этот день высаживают рассаду огурцов в открытый грунт.



- Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца

День памяти святого Исидора, который принял православие в Ростове и обладал даром предсказания.



- Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского

День памяти Новгородского епископа, который обладал даром чудотворения.