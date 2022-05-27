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Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Монако - 27-29 мая 2022


С 27 по 29 мая 2022 года В Монте-Карло пройдет седьмой этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Монако.

Расписание трансляций Гран-при Монако

27 мая 2022, пятница

15:00 Первая тренировка
18:00 Вторая тренировка

28 мая 2022, суббота

14:00 Третья тренировка
17:00 Квалификация

29 мая 2022, воскресенье

16:00 Гонка - 78 кругов по 3,3 км

Где смотреть в прямом эфире седьмой этап гонок «Формулы-1»

Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.









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