Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Монако - 27-29 мая 2022

С 27 по 29 мая 2022 года В Монте-Карло пройдет седьмой этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Монако.
Расписание трансляций Гран-при Монако
27 мая 2022, пятница
15:00 Первая тренировка
18:00 Вторая тренировка
28 мая 2022, суббота
14:00 Третья тренировка
17:00 Квалификация
29 мая 2022, воскресенье
16:00 Гонка - 78 кругов по 3,3 км
Где смотреть в прямом эфире седьмой этап гонок «Формулы-1»
Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.