Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 26 мая 2022 года.
Один друг рассказывает другому:
- От Петрова ушла жена.
- Да ты что! И как он?
- Сейчас уже успокоился. А сначала мы думали, что сойдет с ума... от радости.
Первая брачная ночь. Жених ведет невесту в спальню.
- Ты знаешь, дорогая, это хорошо, что ты не отдалась мне до свадьбы. Я должен признаться, иначе, я бы, пожалуй, на тебе не женился.
- А то я не знала?! Сколько уже мужиков меня так кидануло, пока я не сообразила, в чем тут дело!
Электричка подъезжает к станции, в тамбуре, готовясь к выходу, стоит мальчик лет 11-12. Входит контролёр:
- Ваш билетик?!
- Ой, здравствуйте! А вы меня не узнаёте?
- Нет.
Мальчик поворачивается к контролёру боком:
- А так?
- И так нет.
В это время двери открываются, и мальчик выпрыгивает на перрон с криком:
- Так я же заяц!