Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Самые смешные анекдоты дня - 26 мая 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 26 мая 2022 года.

Один друг рассказывает другому:
- От Петрова ушла жена.
- Да ты что! И как он?
- Сейчас уже успокоился. А сначала мы думали, что сойдет с ума... от радости.

Первая брачная ночь. Жених ведет невесту в спальню.
- Ты знаешь, дорогая, это хорошо, что ты не отдалась мне до свадьбы. Я должен признаться, иначе, я бы, пожалуй, на тебе не женился.
- А то я не знала?! Сколько уже мужиков меня так кидануло, пока я не сообразила, в чем тут дело!

Электричка подъезжает к станции, в тамбуре, готовясь к выходу, стоит мальчик лет 11-12. Входит контролёр:
- Ваш билетик?!
- Ой, здравствуйте! А вы меня не узнаёте?
- Нет.
Мальчик поворачивается к контролёру боком:
- А так?
- И так нет.
В это время двери открываются, и мальчик выпрыгивает на перрон с криком:
- Так я же заяц!









  • Самые смешные анекдоты дня - 19 мая 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 14 мая 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 13 мая 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 23 апреля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 22 апреля 2022 года
    •




    Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на каналах ТВ 26 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 26 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионаты мира по хоккею по годам

    Чемпионаты мира по хоккею по годам

    Сборная СССР/СНГ/России за время участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 27 раз была чемпионом мира, 10 раз - серебряным призером; 10 раз - бронзовым.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Монако

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.









    Самые смешные анекдоты дня - 26 мая 2022 года
    Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Монако - 27-29 мая 2022
    Погода в Москве на 27 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 27 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 27 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 26 мая 2022 года
    26 мая - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 26 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 26 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 25 мая 2022. Ковид статистика на сегодня
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru