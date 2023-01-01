Самые смешные анекдоты дня - 26 мая 2023 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 26 мая 2023 года.



Один друг рассказывает другому:

- От Петрова ушла жена.

- Да ты что! И как он?

- Сейчас уже успокоился. А сначала мы думали, что сойдет с ума... от радости.



Первая брачная ночь. Жених ведет невесту в спальню.

- Ты знаешь, дорогая, это хорошо, что ты не отдалась мне до свадьбы. Я должен признаться, иначе, я бы, пожалуй, на тебе не женился.

- А то я не знала?! Сколько уже мужиков меня так кидануло, пока я не сообразила, в чем тут дело!



Электричка подъезжает к станции, в тамбуре, готовясь к выходу, стоит мальчик лет 11-12. Входит контролёр:

- Ваш билетик?!

- Ой, здравствуйте! А вы меня не узнаёте?

- Нет.

Мальчик поворачивается к контролёру боком:

- А так?

- И так нет.

В это время двери открываются, и мальчик выпрыгивает на перрон с криком:

- Так я же заяц!