Азовское море расположено на востоке Европы. Самое мелкое море в мире. Краткая справка Площадь: 39 000 квадратных километров. Длина береговой линии: 1472 километра. Наибольшая глубина: 13,5 метра.
28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».
85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.
В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Сборная СССР/СНГ/России за время участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 27 раз была чемпионом мира, 10 раз - серебряным призером; 10 раз - бронзовым.
Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.