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Где находится Азовское море на карте


Азовское море на карте

Азовское море расположено на востоке Европы. Самое мелкое море в мире.

Краткая справка

Площадь: 39 000 квадратных километров.

Длина береговой линии: 1472 километра.

Наибольшая глубина: 13,5 метра.









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