26 мая на чемпионате мира по хоккею 2022 в Финляндии состоится четвертьфинальный матч. Сборная Швеции проведет матч с Канадой.



Во сколько начнется матч Швеция - Канада 26 мая



16:20 Швеция - Канада



По какому каналу покажут матч 1/4 финала ЧМ по хоккею



Матч Швеция - Канада будет показан в прямом эфире по федеральному телеканалу Матч ТВ.



Сборная Швеции набрала 18 очков и заняла второе место в группе В по результатам предварительного раунда. Сборная Канада набрала 15 очков и финишировала третьей в группе А.