26 мая на чемпионате мира по хоккею 2022 в Финляндии состоится четвертьфинальный матч. Сборная Германии проведет матч с Чехией.



Во сколько начнется матч Германия - Чехия 26 мая



16:20 Германия - Чехия



По какому каналу покажут матч 1/4 финала ЧМ по хоккею



Матч Германия - Чехия будет показан в прямом эфире по каналу Матч Страна. Федеральный телеканал Матч ТВ покажет игру в 18:40.



Сборная Германии набрала 16 очков и заняла второе место в группе А по итогам группового турнира. Сборная Чехии набрала 13 очков и финишировала третьей в группе А.