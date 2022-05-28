28 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник

В России и мире 28 мая 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 28 мая, праздник



День пограничника

Праздник у чрежден Указом Президента России от 23 мая 1994 года. В этот день в 1918 году была создана Пограничная охрана.



- День SEO-оптимизатора

Профессиональный праздник людей, который улучшают позиции сайтов в поисковых системах.



- День брюнеток

Неофициальный праздник всех темноволосых женщин. История возникновения праздника покрыта тайной.



Какой сегодня, 27 мая, церковный и народный праздник



- Пахом Теплый (Пахом Бокогрей)

День памяти одного из основателей монашеского общежития в Египте - Преподобного Пахомия Великого. Народные названия «Теплый» и «Бокогрей» день получил за то, что с этого числа начинаются по-летнему теплые дни. В этот день сажают пшеницу, но другие культуры сажать не рекомендуется, потому что они пропадут.