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Гороскоп на 28 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
Гороскоп на 28 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.
Точный гороскоп на сегодня 28 мая 2022 года
Овен
Пришло время задуматься о финансовой грамотности. Деньги не задерживаются у вас надолго – это звоночек пересмотреть отношение ваше к доходам и расходам.
Телец
Сегодня придется разбираться с роковыми ошибками вашего прошлого. Проблемы могут возникнуть в рутинной работе, общении с коллегами, домашнем быте и во время составления документов.
Близнецы
Сложности могут возникнуть в путешествиях и романтических отношениях. Отсутствие проблем со здоровьем, настроением и общением намекает на то, что вы двигаете в правильном направлении.
Рак
В жизни наступают перемены. Критичный момент может состояться в личной жизни, карьере, общении, творчестве и финансовых делах.
Лев
Приключения могут настигнуть в дороге и путешествии, в общении с незнакомцами. Принимая быстрые решения, стоит оценить всю картину происходящего. Стоит меньше доверять и больше проверять всех тех, кто находится рядом.
Дева
Сегодня стоит отказаться от предложений, авантюр и нестабильных проектов – так вы снизите стресс и сохраните свое психологическое и физическое здоровье.
Весы
Ракам стоит довериться судьбе – сегодня она поведет их в правильном направлении. Нет необходимости вновь изобретать велосипед, лучше выбрать знакомую дорогу. Удача сегодня на вашей стороне.
Скорпион
Сегодня необходимо обратить внимание на вопросы и темы, которые тянутся из прошлого уже очень давно, а также защитить свои личные границы и собственное мнение.
Козерог
Сегодня вы можете изменить свою судьбу несколькими словами или даже молчанием, поэтому особенно следите за тем, что говорите и делаете. Неверно выбранная тактика отразится на семье, доме и карьере.
Стрелец
Сегодня стоит подкорректировать тон общения с партнерами и близкими людьми. Сухая и строгая интонация поможет добиться желаемого.
Водолей
Сегодня природная смелость Овнов придаст им сил достичь важных целей. Стоит брать в расчет высокий риск конфликтов, давления сверху, скандалов на пустом месте.
Рыбы
Любое важное дело может сорваться из-за незначительной мелочи. Важно заранее продумать все пути развития событий и усилить меры предосторожности.
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Чемпионаты мира по хоккею по годам
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Сборная СССР/СНГ/России за время участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 27 раз была чемпионом мира, 10 раз - серебряным призером; 10 раз - бронзовым.
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