Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 27 мая 2022 года.



Приходит мужик в кассу брать билет на поезд и говорит:

- Дайте мне, пожалуйста, плацкартный билет до Хабаровска, верхнее боковое место у туалета.

И видя обалдевшее лицо кассирши, поясняет:

- Да тещу домой отправляю.



Вовочка:

- Мама, помнишь, ты говорила, что если я получу четвёрку, то буду гулять целый день?

- Помню! А что?

- Значит, сегодня я буду гулять полдня!..



Телефонный разговор.

Она:

- Ты сильно занят?

Он:

- Ну не знаю... Жена и двое детей - это сильно?