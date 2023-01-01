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Самые смешные анекдоты дня - 27 мая 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 27 мая 2023 года.

Приходит мужик в кассу брать билет на поезд и говорит:
- Дайте мне, пожалуйста, плацкартный билет до Хабаровска, верхнее боковое место у туалета.
И видя обалдевшее лицо кассирши, поясняет:
- Да тещу домой отправляю.

Вовочка:
- Мама, помнишь, ты говорила, что если я получу четвёрку, то буду гулять целый день?
- Помню! А что?
- Значит, сегодня я буду гулять полдня!..

Телефонный разговор.
Она:
- Ты сильно занят?
Он:
- Ну не знаю... Жена и двое детей - это сильно?









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