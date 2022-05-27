27 мая 2022 года - приметы и поверья

Народные приметы и поверья на сегодня, 27 мая 2022 года.
- Прилетели стрижи и ласточки – скоро будет тепло.
- Если день холодный и пасмурный и прояснится к вечеру, то посеянные в этот день огурцы дадут плохой урожай, если день ясный, то будет хороший урожай огурцов.
- Если мокрая трапка, вывешенная на ночь, высохла - то урожай огурцов будет хорошим.
- Облака водяного цвета на фоне красноватой зари заходящего солнца - к дождливой и непостоянной погоде.
- Если ласточки прилетели рано, то год будет счастливым.