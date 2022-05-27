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27 мая 2022 года - приметы и поверья


Народные приметы и поверья на сегодня, 27 мая 2022 года.

- Прилетели стрижи и ласточки – скоро будет тепло.

- Если день холодный и пасмурный и прояснится к вечеру, то посеянные в этот день огурцы дадут плохой урожай, если день ясный, то будет хороший урожай огурцов.

- Если мокрая трапка, вывешенная на ночь, высохла - то урожай огурцов будет хорошим.

- Облака водяного цвета на фоне красноватой зари заходящего солнца - к дождливой и непостоянной погоде.

- Если ласточки прилетели рано, то год будет счастливым.









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    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире принимают участие 16 сильнейших команд.

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    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

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    Лига чемпионов УЕФА 2022, финал, Ливерпуль, Реал

    28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

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    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









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