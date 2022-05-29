29 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник

В России и мире 29 мая 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 29 мая, праздник



- День химика

Профессиональный праздник сотрудников химической отрасли учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01 октября 1980 года и отмечается в последнее воскресенье мая.



- День ветеранов таможенной службы

Праздник приурочен ко дню рождения советской таможенной службы 29 мая 1918 года.



- День военного автомобилиста

Профессиональный праздник учрежден в феврале 2000 года и приурочен к созданию 29 мая 1910 года первой в России учебной автомобильной роты.



- Международный день миротворцев ООН

Отмечается с 2003 года ежегодно 29 мая. В этот день в 1948 году была учреждена первая миротворческая миссия ООН.



Какой сегодня, 29 мая, церковный и народный праздник



- Федор Житник

День памяти преподобного Феодора Освященного, игумена. Народное название «Житник» день получил за то, что считался последним благоприятным сроком для посева хлебных злаков - ячменя, пшеницы, ржи, овса. Хозяйки в этот день готовят на обед кашу из манной, гречневой или пшенной крупы.