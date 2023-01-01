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Самые смешные анекдоты дня - 28 мая 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 28 мая 2023 года.

- Тётя Песя, а шо за разница между влюблённостью и любовью?
- Влюблённость, Симочка - это когда он идеал, прямо таки само совершенство! А любовь - это когда он козёл, но другого тебе не надо...

За своим телом надо внимательно следить.. Как только отвлечетесь, оно тут же начинает что-нибудь жрать...

Жена говорит мужу:
- Если ты будешь приставать к горничной, я с тобой разведусь!
- Из-за такого пустяка?
- Ты ее разбалуешь. Такого мужа, как ты, я всегда найду, а такую горничную - вряд ли!









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