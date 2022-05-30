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30 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник


В России и мире 30 мая 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 30 мая, праздник

- Международный день феминизма
Дата приурочена ко дню казни Жанны д'Арк. В этот день, согласно историческим источникам, Жанну Д'Арк казнили через сожжение.

- Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
Праздник учрежден Всемирной организацией здравоохранения.

- День окрошки
Окрошка - одно из главных летних блюд традиционной русской кухни.

Какой сегодня, 30 мая, церковный и народный праздник

- Евдокия Свистунья
День памяти святой Евфросинии (в инокинях Евдокии) Московской, великой княгини Московской. Народное название «Свистунья» день получил из-за ветров, которые свистят в этот период. В этот день следят за погодой. По ней предсказывают, каким будет летний сезон.









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