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Очень смешно. Самые смешные анекдоты дня - 29 мая 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 29 мая 2022 года.

Жена распределяет обязанности в большой уборке перед праздниками.
- Ты должен наконец убраться в подвале! - строго говорит она мужу.
- Да, да, конечно, о чем речь! - мгновенно отзывается тот и исчезает в направлении подвала...
Через мгновение он опять в большой комнате.
- В чем дело? - спрашивает жена.
- Ничего, ничего, просто я штопор забыл.

- Дорогой, купи мне телефон.
- А как же тот другой, который у тебя есть?
- Другой купит мне шубу.

Антон демобилизовался, и его жена встречает у ворот части. Они бурно радуются, и чтобы не терять времени, неподалеку снимают номер в гостинице и наверстывают упущенное. Заснули под утро. вдруг по коридору, громко топая ногами, какой-то пьяный постоялец возвращается в свой номер.
Антон вскакивает в испуге и говорит:
- Вставай - твой муж пришел!
Она сквозь сон бормочет:
- Hе бойся, он еще в армии...









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