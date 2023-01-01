Очень смешно. Самые смешные анекдоты дня - 29 мая 2023 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 29 мая 2023 года.



Жена распределяет обязанности в большой уборке перед праздниками.

- Ты должен наконец убраться в подвале! - строго говорит она мужу.

- Да, да, конечно, о чем речь! - мгновенно отзывается тот и исчезает в направлении подвала...

Через мгновение он опять в большой комнате.

- В чем дело? - спрашивает жена.

- Ничего, ничего, просто я штопор забыл.



- Дорогой, купи мне телефон.

- А как же тот другой, который у тебя есть?

- Другой купит мне шубу.



Антон демобилизовался, и его жена встречает у ворот части. Они бурно радуются, и чтобы не терять времени, неподалеку снимают номер в гостинице и наверстывают упущенное. Заснули под утро. вдруг по коридору, громко топая ногами, какой-то пьяный постоялец возвращается в свой номер.

Антон вскакивает в испуге и говорит:

- Вставай - твой муж пришел!

Она сквозь сон бормочет:

- Hе бойся, он еще в армии...