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Уже вышедшие лучшие фильмы 2022


Из уже вышедших в 2022 году фильмов мы выбрали самые популярные у зрителей в России и США.

Самые лучшие (самые кассовые) фильмы в США, вышедшие в 2022 году

1. Бэтмен
Жанр: детектив, криминал, драма, боевик.
Режиссер: Мэтт Ривз.
В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано.

2. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, боевик, приключения.
Режиссер: Сэм Рэйми.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Сочил Гомес.

3. Соник 2 в кино
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Джефф Фаулер.
В ролях: Джеймс Марсден, Джим Керри, Бен Шварц.

4. Крестный отец
Фильм 1972 года.
Жанр: драма, криминал.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.
В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан.

5. Затерянный город
Жанр: комедия, приключения, мелодрама, боевик.
Режиссеры: Аарон Ни, Адам Ни.
В ролях: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф.

6. Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Жанр: фэнтези, боевик, приключения.
Режиссер: Дэвид Йейтс.
В ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер.

7. Крик
Жанр: ужасы, детектив.
Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт.
В ролях: Мелисса Баррера, Джек Куэйд, Дженна Ортега.

8. Плохие парни
Жанр: мультфильм, комедия, криминал, приключения, семейный.
Режиссер: Пьер Перифел.
В ролях: Сэм Рокуэлл, Марк Мэрон, Аквафина.

9. Морбиус
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, фэнтези.
Режиссер: Даниэль Эспиноса.
В ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона.

10. Лулу и Бриггс
Жанр: комедия, драма, приключения.
Режиссеры: Рид Каролин, Ченнинг Татум.
В ролях: Ченнинг Татум, Итан Сапли, Кевин Нэш.

Самые лучшие (самые кассовые) фильмы в России, вышедшие в 2022 году

1. Анчартед: На картах не значится
Жанр: приключения, боевик.
Режиссер: Рубен Фляйшер.
В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас.

2. Финник
Жанр: мультфильм, приключения, детский.
Режиссер: Денис Чернов.
В ролях: Михаил Хрусталёв, Вероника Голубева, Ида Галич.

3. King’s Man: Начало
Жанр: боевик, триллер, приключения.
Режиссер: Мэттью Вон.
В ролях: Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Джимон Хонсу.









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