Из уже вышедших в 2022 году фильмов мы выбрали самые популярные у зрителей в России и США.
Самые лучшие (самые кассовые) фильмы в США, вышедшие в 2022 году
1. Бэтмен
Жанр: детектив, криминал, драма, боевик.
Режиссер: Мэтт Ривз.
В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано.
2. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, боевик, приключения.
Режиссер: Сэм Рэйми.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Сочил Гомес.
3. Соник 2 в кино
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Джефф Фаулер.
В ролях: Джеймс Марсден, Джим Керри, Бен Шварц.
4. Крестный отец
Фильм 1972 года.
Жанр: драма, криминал.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.
В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан.
5. Затерянный город
Жанр: комедия, приключения, мелодрама, боевик.
Режиссеры: Аарон Ни, Адам Ни.
В ролях: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф.
6. Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Жанр: фэнтези, боевик, приключения.
Режиссер: Дэвид Йейтс.
В ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер.
7. Крик
Жанр: ужасы, детектив.
Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт.
В ролях: Мелисса Баррера, Джек Куэйд, Дженна Ортега.
8. Плохие парни
Жанр: мультфильм, комедия, криминал, приключения, семейный.
Режиссер: Пьер Перифел.
В ролях: Сэм Рокуэлл, Марк Мэрон, Аквафина.
9. Морбиус
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, фэнтези.
Режиссер: Даниэль Эспиноса.
В ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона.
10. Лулу и Бриггс
Жанр: комедия, драма, приключения.
Режиссеры: Рид Каролин, Ченнинг Татум.
В ролях: Ченнинг Татум, Итан Сапли, Кевин Нэш.
Самые лучшие (самые кассовые) фильмы в России, вышедшие в 2022 году
1. Анчартед: На картах не значится
Жанр: приключения, боевик.
Режиссер: Рубен Фляйшер.
В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас.
2. Финник
Жанр: мультфильм, приключения, детский.
Режиссер: Денис Чернов.
В ролях: Михаил Хрусталёв, Вероника Голубева, Ида Галич.
3. King’s Man: Начало
Жанр: боевик, триллер, приключения.
Режиссер: Мэттью Вон.
В ролях: Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Джимон Хонсу.