Из уже вышедших в 2022 году фильмов мы выбрали самые популярные у зрителей в России и США.
Самые лучшие (самые кассовые) фильмы в США, вышедшие в 2022 году
1. Топ Ган: Мэверик - $716 млн
2. Изгой-один: Звёздные войны. Истории - $532 млн
3. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - 411 млн
4. Мир Юрского периода: Господство - $376 млн
5. Миньоны: Грювитация - $369 млн
6. Бэтмен - $369 млн
7. Инопланетянин - $359 млн
8. Тор: Любовь и гром - $343 млн
9. Чёрная Пантера: Ваканда навеки - $339 млн
10. Челюсти - $260 млн
11. Соник 2 в кино - $190 млн
12. Чёрный Адам - $160 млн
13. Элвис - $151 млн
14. Крестный отец - $133 млн
15. Нет - $123 млн
16. Базз Лайтер - $118 млн
17. Улыбка - $105 млн
18. Затерянный город - $105 млн
19. Плохие парни - $97 млн
20. Фантастические твари: Тайны Дамблдора - $95 млн
Самые лучшие (самые кассовые) фильмы в России, вышедшие в 2022 году
1. Последний богатырь: Посланник Тьмы - 2 265 млн рублей
2. Анчартед: На картах не значится - 1 729 млн рублей
3. Сердце пармы - 832 млн рублей
4. Смерть на Ниле - 733 млн рублей
5. Финник - 455 млн рублей
6. King’s Man: Начало - 399 млн рублей
7. Одна - 357 млн рублей
8. Артек. Большое путешествие - 332 млн рублей
9. Непослушник - 306 млн рублей
10. Мистер Нокаут - 297 млн рублей