Из уже вышедших в 2022 году фильмов мы выбрали самые популярные у зрителей в России и США.



Самые лучшие (самые кассовые) фильмы в США, вышедшие в 2022 году



1. Топ Ган: Мэверик - $716 млн



2. Изгой-один: Звёздные войны. Истории - $532 млн



3. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - 411 млн



4. Мир Юрского периода: Господство - $376 млн



5. Миньоны: Грювитация - $369 млн



6. Бэтмен - $369 млн



7. Инопланетянин - $359 млн



8. Тор: Любовь и гром - $343 млн



9. Чёрная Пантера: Ваканда навеки - $339 млн



10. Челюсти - $260 млн



11. Соник 2 в кино - $190 млн



12. Чёрный Адам - $160 млн



13. Элвис - $151 млн



14. Крестный отец - $133 млн



15. Нет - $123 млн



16. Базз Лайтер - $118 млн



17. Улыбка - $105 млн



18. Затерянный город - $105 млн



19. Плохие парни - $97 млн



20. Фантастические твари: Тайны Дамблдора - $95 млн



Самые лучшие (самые кассовые) фильмы в России, вышедшие в 2022 году



1. Последний богатырь: Посланник Тьмы - 2 265 млн рублей



2. Анчартед: На картах не значится - 1 729 млн рублей



3. Сердце пармы - 832 млн рублей



4. Смерть на Ниле - 733 млн рублей



5. Финник - 455 млн рублей



6. King’s Man: Начало - 399 млн рублей



7. Одна - 357 млн рублей



8. Артек. Большое путешествие - 332 млн рублей



9. Непослушник - 306 млн рублей



10. Мистер Нокаут - 297 млн рублей