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Уже вышедшие лучшие фильмы в 2022 году, самые кассовые фильмы



Из уже вышедших в 2022 году фильмов мы выбрали самые популярные у зрителей в России и США.

Самые лучшие (самые кассовые) фильмы в США, вышедшие в 2022 году


1. Топ Ган: Мэверик - $716 млн

2. Изгой-один: Звёздные войны. Истории - $532 млн

3. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - 411 млн

4. Мир Юрского периода: Господство - $376 млн

5. Миньоны: Грювитация - $369 млн

6. Бэтмен - $369 млн

7. Инопланетянин - $359 млн

8. Тор: Любовь и гром - $343 млн

9. Чёрная Пантера: Ваканда навеки - $339 млн

10. Челюсти - $260 млн

11. Соник 2 в кино - $190 млн

12. Чёрный Адам - $160 млн

13. Элвис - $151 млн

14. Крестный отец - $133 млн

15. Нет - $123 млн

16. Базз Лайтер - $118 млн

17. Улыбка - $105 млн

18. Затерянный город - $105 млн

19. Плохие парни - $97 млн

20. Фантастические твари: Тайны Дамблдора - $95 млн

Самые лучшие (самые кассовые) фильмы в России, вышедшие в 2022 году

1. Последний богатырь: Посланник Тьмы - 2 265 млн рублей

2. Анчартед: На картах не значится - 1 729 млн рублей

3. Сердце пармы - 832 млн рублей

4. Смерть на Ниле - 733 млн рублей

5. Финник - 455 млн рублей

6. King’s Man: Начало - 399 млн рублей

7. Одна - 357 млн рублей

8. Артек. Большое путешествие - 332 млн рублей

9. Непослушник - 306 млн рублей

10. Мистер Нокаут - 297 млн рублей









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