Уже вышедшие лучшие фильмы в 2022 году

Из уже вышедших в 2022 году фильмов мы выбрали самые популярные у зрителей в России и США.



Самые популярные фильмы в США, вышедшие в 2022 году



1. Бэтмен

Жанр: детектив, криминал, драма, боевик.

Режиссер: Мэтт Ривз.

В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано.



2. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, боевик, приключения.

Режиссер: Сэм Рэйми.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Сочил Гомес.



3. Соник 2 в кино

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный.

Режиссер: Джефф Фаулер.

В ролях: Джеймс Марсден, Джим Керри, Бен Шварц.



4. Крестный отец

Фильм 1972 года.

Жанр: драма, криминал.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.

В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан.



5. Затерянный город

Жанр: комедия, приключения, мелодрама, боевик.

Режиссеры: Аарон Ни, Адам Ни.

В ролях: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф.



6. Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Жанр: фэнтези, боевик, приключения.

Режиссер: Дэвид Йейтс.

В ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер.



7. Крик

Жанр: ужасы, детектив.

Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт.

В ролях: Мелисса Баррера, Джек Куэйд, Дженна Ортега.



8. Плохие парни

Жанр: мультфильм, комедия, криминал, приключения, семейный.

Режиссер: Пьер Перифел.

В ролях: Сэм Рокуэлл, Марк Мэрон, Аквафина.



9. Морбиус

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, фэнтези.

Режиссер: Даниэль Эспиноса.

В ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона.



10. Лулу и Бриггс

Жанр: комедия, драма, приключения.

Режиссеры: Рид Каролин, Ченнинг Татум.

В ролях: Ченнинг Татум, Итан Сапли, Кевин Нэш.



Самые популярные фильмы в России, вышедшие в 2022 году



1. Анчартед: На картах не значится

Жанр: приключения, боевик.

Режиссер: Рубен Фляйшер.

В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас.



2. Финник

Жанр: мультфильм, приключения, детский.

Режиссер: Денис Чернов.

В ролях: Михаил Хрусталёв, Вероника Голубева, Ида Галич.



3. King’s Man: Начало

Жанр: боевик, триллер, приключения.

Режиссер: Мэттью Вон.

В ролях: Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Джимон Хонсу.