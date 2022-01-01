Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Уже вышедшие лучшие фильмы в 2022 году


Из уже вышедших в 2022 году фильмов мы выбрали самые популярные у зрителей в России и США.

Самые популярные фильмы в США, вышедшие в 2022 году

1. Бэтмен
Жанр: детектив, криминал, драма, боевик.
Режиссер: Мэтт Ривз.
В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано.

2. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, боевик, приключения.
Режиссер: Сэм Рэйми.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Сочил Гомес.

3. Соник 2 в кино
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Джефф Фаулер.
В ролях: Джеймс Марсден, Джим Керри, Бен Шварц.

4. Крестный отец
Фильм 1972 года.
Жанр: драма, криминал.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.
В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан.

5. Затерянный город
Жанр: комедия, приключения, мелодрама, боевик.
Режиссеры: Аарон Ни, Адам Ни.
В ролях: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф.

6. Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Жанр: фэнтези, боевик, приключения.
Режиссер: Дэвид Йейтс.
В ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер.

7. Крик
Жанр: ужасы, детектив.
Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт.
В ролях: Мелисса Баррера, Джек Куэйд, Дженна Ортега.

8. Плохие парни
Жанр: мультфильм, комедия, криминал, приключения, семейный.
Режиссер: Пьер Перифел.
В ролях: Сэм Рокуэлл, Марк Мэрон, Аквафина.

9. Морбиус
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, фэнтези.
Режиссер: Даниэль Эспиноса.
В ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона.

10. Лулу и Бриггс
Жанр: комедия, драма, приключения.
Режиссеры: Рид Каролин, Ченнинг Татум.
В ролях: Ченнинг Татум, Итан Сапли, Кевин Нэш.

Самые популярные фильмы в России, вышедшие в 2022 году

1. Анчартед: На картах не значится
Жанр: приключения, боевик.
Режиссер: Рубен Фляйшер.
В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас.

2. Финник
Жанр: мультфильм, приключения, детский.
Режиссер: Денис Чернов.
В ролях: Михаил Хрусталёв, Вероника Голубева, Ида Галич.

3. King’s Man: Начало
Жанр: боевик, триллер, приключения.
Режиссер: Мэттью Вон.
В ролях: Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Джимон Хонсу.









  • Программа передач Золотая коллекция на 29 мая 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 27 мая 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 26 мая 2022 года
  • Кто родился 16 апреля. В этот день родились
  • ОИ-2010. Поражение от Словакии: сенсация или нет?
    •




    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций и результаты чемпионата мира 2022 по хоккею

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире принимают участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 29 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Все финалы Лиги чемпионов по футболу. Победители Лиги чемпионов УЕФА

    Победители Лиги чемпионов по футболу

    Первым обладателем престижного трофея стал мадридский «Реал», переигравший в финале на стадионе «Парк де Пренс» в Париже французский «Реймс».

    Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею по годам

    Чемпионаты мира по хоккею по годам

    Сборная СССР/СНГ/России за время участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 27 раз была чемпионом мира, 10 раз - серебряным призером; 10 раз - бронзовым.









    Где находится Кривой Рог на карте Украины
    Уже вышедшие лучшие фильмы в 2022 году
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 29 мая 2022. Ковид статистика на сегодня
    Какого числа Троица в 2022 году в России
    Очень смешно. Самые смешные анекдоты дня - 29 мая 2022 года
    Погода в Москве на 30 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 30 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    30 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 29 мая 2022 года
    29 мая - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru