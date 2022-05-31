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31 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник


В России и мире 31 мая 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 31 мая, праздник

- Всемирный день без табака
Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году. Главный посыл - воздержаться от сигарет на некоторое время.

День российской адвокатуры
Учрежден Всероссийским съездом адвокатов в 2005 году. В этот день в 2002 году был принят закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

- Всемирный день блондинок
В России праздник впервые отметили в 2006 году и организовали ежегодную премию «Бриллиантовая шпилька» для блондинок.

- День рождения велосипедного спорта
В этот день в 1868 году в пригороде Парижа провели первую гонку на двухколесных велосипедах.

Какой сегодня, 31 мая, церковный и народный праздник

- Федот Овсяник (Семь дев)
День памяти святого Феодота и семи святых женщин, которые приняли мученическую смерть за веру в период гонения христиан императором Диоклитианом. В этот день наблюдают за дубом и определяют, каким будет хлебород (Если же дерево в это время уже развернуло листочки – будет хороший урожай овса). Молодые пары приходят к дубу и трижды, держась за руки, обходят его кругом. Считается, что после такого обряда их союз будет таким же вечным и несокрушимым, как это дерево.









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