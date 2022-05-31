31 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник

В России и мире 31 мая 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 31 мая, праздник



- Всемирный день без табака

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году. Главный посыл - воздержаться от сигарет на некоторое время.



День российской адвокатуры

Учрежден Всероссийским съездом адвокатов в 2005 году. В этот день в 2002 году был принят закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».



- Всемирный день блондинок

В России праздник впервые отметили в 2006 году и организовали ежегодную премию «Бриллиантовая шпилька» для блондинок.



- День рождения велосипедного спорта

В этот день в 1868 году в пригороде Парижа провели первую гонку на двухколесных велосипедах.



Какой сегодня, 31 мая, церковный и народный праздник



- Федот Овсяник (Семь дев)

День памяти святого Феодота и семи святых женщин, которые приняли мученическую смерть за веру в период гонения христиан императором Диоклитианом. В этот день наблюдают за дубом и определяют, каким будет хлебород (Если же дерево в это время уже развернуло листочки – будет хороший урожай овса). Молодые пары приходят к дубу и трижды, держась за руки, обходят его кругом. Считается, что после такого обряда их союз будет таким же вечным и несокрушимым, как это дерево.