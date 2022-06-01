1 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник

В России и мире 1 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 1 июня, праздник



- Международный день защиты детей

Учрежден решением сессии Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года в Париже. А зародилась идея праздника 1 июня 1925 года, когда генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Фестиваля лодок-драконов.



- День Северного флота ВМФ России

Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1996 году и приурочен к созданию Северного флота 1 июня 1933 года.



- Всемирный день родителей

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.



- День военно-транспортной авиации ВКС РФ

В этот день в 1931 году был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа.



- День создания правительственной связи СССР

В этот день в 1931 году в СССР была запущена в эксплуатацию сеть междугородной высокочастотной связи, которой предстояло обслуживать правительственные структуры страны.



Какой сегодня, 1 июня, церковный и народный праздник



- Иван Долгий

День памяти князя Андрея Угличского - Иоанна (в монашестве Игнатия), Пребывал в темнице 32 года, куда был без вины заключен великим московским князем Иоанном III Васильевичем. В этот день было принято произносить заговоры, которые должны были защитить поля от непогоды, от вредителей, от дурного глаза. Если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим.



- Благоверного великого князя Димитрия Донского

День памяти святого Дмитрия Донского, который свое прозвище князь получил за победу на Куликовом поле. между реками Доном и Непрядвой.