Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




1 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник


В России и мире 1 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 1 июня, праздник

- Международный день защиты детей
Учрежден решением сессии Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года в Париже. А зародилась идея праздника 1 июня 1925 года, когда генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Фестиваля лодок-драконов.

- День Северного флота ВМФ России
Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1996 году и приурочен к созданию Северного флота 1 июня 1933 года.

- Всемирный день родителей
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.

- День военно-транспортной авиации ВКС РФ
В этот день в 1931 году был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа.

- День создания правительственной связи СССР
В этот день в 1931 году в СССР была запущена в эксплуатацию сеть междугородной высокочастотной связи, которой предстояло обслуживать правительственные структуры страны.

Какой сегодня, 1 июня, церковный и народный праздник

- Иван Долгий
День памяти князя Андрея Угличского - Иоанна (в монашестве Игнатия), Пребывал в темнице 32 года, куда был без вины заключен великим московским князем Иоанном III Васильевичем. В этот день было принято произносить заговоры, которые должны были защитить поля от непогоды, от вредителей, от дурного глаза. Если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим.

- Благоверного великого князя Димитрия Донского
День памяти святого Дмитрия Донского, который свое прозвище князь получил за победу на Куликовом поле. между реками Доном и Непрядвой.









  • 31 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный празд ...
  • 30 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный празд ...
  • 29 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный празд ...
  • 28 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный празд ...
  • 27 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный празд ...
    •




    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

    Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты Кубка Стэнли 1 июня

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Какой вид спорта выбрать любителю пострелять

    Какой вид спорта выбрать любителю пострелять

    Каждый поклонник стрельбы из пистолетов, ружей и винтовок задумывается о переводе своего увлечения в более полезное или даже профессиональное русло.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций и результаты чемпионата мира 2022 по хоккею

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире принимают участие 16 сильнейших команд.









    Курс евро ЦБ РФ на 1 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 1 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 31 мая 2022. Ковид статистика на сегодня
    Самые смешные анекдоты дня - 31 мая 2022 года
    Погода в Москве на 1 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Где находится Южная Осетия на карте. Карта Южной Осетии
    Гороскоп на 1 июня 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен, скорпион...
    1 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 31 мая 2022 года
    31 мая - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru