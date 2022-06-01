1 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник

В России и мире 1 июня 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой сегодня, 1 июня, праздник
- Международный день защиты детей
Учрежден решением сессии Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года в Париже. А зародилась идея праздника 1 июня 1925 года, когда генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Фестиваля лодок-драконов.
- День Северного флота ВМФ России
Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1996 году и приурочен к созданию Северного флота 1 июня 1933 года.
- Всемирный день родителей
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.
- День военно-транспортной авиации ВКС РФ
В этот день в 1931 году был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа.
- День создания правительственной связи СССР
В этот день в 1931 году в СССР была запущена в эксплуатацию сеть междугородной высокочастотной связи, которой предстояло обслуживать правительственные структуры страны.
Какой сегодня, 1 июня, церковный и народный праздник
- Иван Долгий
День памяти князя Андрея Угличского - Иоанна (в монашестве Игнатия), Пребывал в темнице 32 года, куда был без вины заключен великим московским князем Иоанном III Васильевичем. В этот день было принято произносить заговоры, которые должны были защитить поля от непогоды, от вредителей, от дурного глаза. Если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим.
- Благоверного великого князя Димитрия Донского
День памяти святого Дмитрия Донского, который свое прозвище князь получил за победу на Куликовом поле. между реками Доном и Непрядвой.