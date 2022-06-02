2 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник

В России и мире 2 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 2 июня, праздник



- День спутникового мониторинга и навигации

Учрежден в 2011 году на форуме Gurtam - сообществе разработчиков, производителей оборудования спутникового контроля в РФ. 2 июня считается днем рождения космодрома Байконур, с которого был запущен первый искусственный спутник Земли.



День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Учрежден в 2011 году участниками российской интернет-группы по здоровому образу жизни в противовес американскому Национальному дню вседозволенности в еде – Дню обжорства.



Какой сегодня, 2 июня, церковный и народный праздник



- Вознесение Господне

Вознесение сына Божьего на небеса. Отмечается на 40-й день после Пасхи. Вознесение Господне празднуется десять дней. В этот день запрещается работать и заниматься делами по дому. Нельзя кидать мусор, плевать на улицу, полагается уважительно и с большим вниманием относиться к убогим. Легенда гласит, что в это время по миру в облике нищего гуляет Иисус Христос.



- Тимофей Грядочник

День памяти благоверного князя Довмонта (во Святом Крещении Тимофея) Псковского. Народное название «Грядочник» праздник получил потому, что он отмечается в фазу активных огородных работ.