Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022 года


Удобный календарь огородника и садовода на шестой месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на июнь 2022 года.

Благоприятные дни для посева семян в июне 2022 года

Огурцы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Корнеплоды - 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Томаты (помидоры) - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Перец, баклажаны - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Капуста - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Чеснок - 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25

Лук - 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Зелень разная - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2022 года

Плодовые деревья - 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 9, 20, 24, 25

Виноград - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Крыжовник, смородина - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16,9, 20, 24, 25

Малина, ежевика - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 9, 20, 24, 25

Клубника, земляника - 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 9, 20, 24, 25

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в июне 2022 года

Однолетние цветы - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20

Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Луковичные и клубневые цветы - 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Благоприятные дни для черенкования в июне 2022 года

Виноград, крыжовник, смородина - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20









  • 29 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный празд ...
  • Сколько дней отдыхаем в июне. Праздники и выходные в 2022 году в России
  • Погода в Москве на апрель 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года
  • Какие времена года в России. Времена года для детей в стихах
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты Кубка Стэнли 1 июня

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание, результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

    Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.

    Какой вид спорта выбрать любителю пострелять

    Какой вид спорта выбрать любителю пострелять

    Каждый поклонник стрельбы из пистолетов, ружей и винтовок задумывается о переводе своего увлечения в более полезное или даже профессиональное русло.

    Расписание трансляций и результаты чемпионата мира 2022 по хоккею

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире принимают участие 16 сильнейших команд.









    Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022 года
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 1 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    Погода в Москве на 2 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Самые смешные анекдоты дня - 1 июня 2022 года
    Гороскоп на 2 июня 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен, скорпион...
    2 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 1 июня 2022 года
    1 июня - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 1 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 1 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru