Удобный календарь огородника и садовода на шестой месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на июнь 2022 года.



Благоприятные дни для посева семян в июне 2022 года



Огурцы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25



Корнеплоды - 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25



Томаты (помидоры) - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25



Перец, баклажаны - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25



Капуста - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25



Чеснок - 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25



Лук - 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25



Зелень разная - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25



Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2022 года



Плодовые деревья - 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 9, 20, 24, 25



Виноград - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25



Крыжовник, смородина - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16,9, 20, 24, 25



Малина, ежевика - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 9, 20, 24, 25



Клубника, земляника - 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 9, 20, 24, 25



Благоприятные дни для посева и посадки цветов в июне 2022 года



Однолетние цветы - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20



Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25



Луковичные и клубневые цветы - 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25



Благоприятные дни для черенкования в июне 2022 года



Виноград, крыжовник, смородина - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20