Удобный календарь огородника и садовода на шестой месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на июнь 2022 года.
Благоприятные дни для посева семян в июне 2022 года
Огурцы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Корнеплоды - 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
Томаты (помидоры) - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Перец, баклажаны - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Капуста - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Чеснок - 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25
Лук - 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
Зелень разная - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2022 года
Плодовые деревья - 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 9, 20, 24, 25
Виноград - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Крыжовник, смородина - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16,9, 20, 24, 25
Малина, ежевика - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 9, 20, 24, 25
Клубника, земляника - 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 9, 20, 24, 25
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в июне 2022 года
Однолетние цветы - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20
Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
Луковичные и клубневые цветы - 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
Благоприятные дни для черенкования в июне 2022 года
Виноград, крыжовник, смородина - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20