Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022


Удобный календарь огородника и садовода на шестой месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на июнь 2022 года.

Благоприятные дни для посева семян в июне 2022 года

Огурцы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Корнеплоды - 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Томаты (помидоры) - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Перец, баклажаны - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Капуста - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Чеснок - 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25

Лук - 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Зелень разная - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2022 года

Плодовые деревья - 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 9, 20, 24, 25

Виноград - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Крыжовник, смородина - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16,9, 20, 24, 25

Малина, ежевика - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 9, 20, 24, 25

Клубника, земляника - 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 9, 20, 24, 25

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в июне 2022 года

Однолетние цветы - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20

Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Луковичные и клубневые цветы - 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Благоприятные дни для черенкования в июне 2022 года

Виноград, крыжовник, смородина - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20









  • Какой праздник 5 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздни ...
  • Сколько дней отдыхаем в июне. Выходные и праздники в 2022 году в России
  • Погода в Москве на апрель 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года
  • Какие времена года в России. Времена года для детей в стихах
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты Кубка Стэнли 11 июня

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Азербайджана

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

    Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.









    Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022
    Карта Украины с областями и городами на русском, карты ЛНР и ДНР
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 11 июня 2022 года
    11 июня - какой знак зодиака
    Самые смешные анекдоты дня - 10 июня 2022 года
    Погода в Москве на 11 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 11 июня 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Курс евро ЦБ РФ на 11 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 11 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 10 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru