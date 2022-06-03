3 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник

В России и мире 3 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 3 июня, праздник



- День рождения парашюта

В этот день в 1785 году французский воздухоплаватель Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют. Свое изобретение он испробовал на собаке. Он скинул ее на парашюте с высоты 300 м. Животное успешно приземлилось.



- Всемирный день велосипеда

Учрежден Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 2018 года. Соавторами документа стали 56 государств, а инициатором – социолог Лешек Сибильский.



Какой сегодня, 3 июня, церковный и народный праздник



- Оленин день

День памяти равноапостольных царя Константина Великого и матери его, святой царицы Елены. царица Елена нашла Животворящий Крест Господень (на котором был распят Иисус Христос) и возле места обретения построила храмы и церкви. В этот праздник девушки молятся святой Елене, чтобы она позаботилась об их судьбе. В Оленин день люди сеют яровые злаковые культуры, ячмень и гречку, сажают огурцы.



- Праздник Владимирской иконы Божией Матери

Празднество установлено в память о спасении московских земель от нашествия татар во главе с ханом Махмет-Гиреем.