В России и мире 4 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 4 июня, праздник



- Международный день невинных детей - жертв агрессии

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в августе 1982 года и посвящен жертвам актов агрессии Израиля против Ливана в 1982 году.



- День крановщика (День машиниста грузоподъемного крана)

Праздник отмечается с 2014 года. В этот день в 2014 году Минюст зарегистрировал приказ «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана».



- День рождения журнала «Крокодил»

В этот день в 1922 году вышло первое еженедельное иллюстрированное сатирическое приложение к газете «Рабочий».



Какой сегодня, 4 июня, церковный и народный праздник



- Василиск

День памяти святого Василиска. Пострадал в 308 году в период правления императора Максимиана Галерия. В этот день не принято работать на земле, иначе вырастет лишь бурьян, полынь да васильки. Поэтому его посвящают хлопотам по дому.