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Какой праздник 5 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник


В России и мире 5 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 5 июня, праздник

- Всемирный день охраны окружающей среды
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и приурочен к дню начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году.

- День эколога
Учрежден Указом Президента России в 2007 году и приурочен к Всемирному дню окружающей среды.

- День мелиоратора
Учрежден Указом Президента России в 2000 году. Атрибутом праздника является сноп пшеницы, который размещают в 
помещениях.

- День образования российской полиции
Государственная служба по охране общественного порядка была организована в Российской империи в 1715 году. 

Какой сегодня, 5 июня, церковный и народный праздник

- Левон Огуречник (Левон Конопляник)
День обретения мощей Ростовского и Суздальского епископа Леонтия в 1164 году. Народное название «Огуречник» и «Конопляник» день получил потому, что считается наиболее подходящим для посадки этих культур. Левон Огуречник – крайний срок для посадки овощных культур, конопли. Считается, что любой посев после 5 июня не принесет урожая.









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