В России и мире 5 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 5 июня, праздник



- Всемирный день охраны окружающей среды

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и приурочен к дню начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году.



- День эколога

Учрежден Указом Президента России в 2007 году и приурочен к Всемирному дню окружающей среды.



- День мелиоратора

Учрежден Указом Президента России в 2000 году. Атрибутом праздника является сноп пшеницы, который размещают в

помещениях.



- День образования российской полиции

Государственная служба по охране общественного порядка была организована в Российской империи в 1715 году.



Какой сегодня, 5 июня, церковный и народный праздник



- Левон Огуречник (Левон Конопляник)

День обретения мощей Ростовского и Суздальского епископа Леонтия в 1164 году. Народное название «Огуречник» и «Конопляник» день получил потому, что считается наиболее подходящим для посадки этих культур. Левон Огуречник – крайний срок для посадки овощных культур, конопли. Считается, что любой посев после 5 июня не принесет урожая.