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Какой праздник 6 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник


В России и мире 6 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 6 июня, праздник

- День русского языка
Учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

- Пушкинский день
Первый раз Пушкинский день в России отметили в 1880 году, когда был открыт первый памятник поэту в Москве на площади, которая сейчас носит название Пушкинской.

- День рождения «тетриса»
В этот день в 1984 году появилась первая компьютерная версия «Тетриса».

День рождения электрического утюга
В этот день в 1882 году американец Генри Сили запатентовал изобретенный им электрический утюг.

Какой сегодня, 6 июня, церковный и народный праздник

- Свобориное дерево (шиповник)
Народный праздник Свобориное дерево посвящен такому целебному растению как шиповник. В этот день умываются водой с лепестками шиповника, чтобы сохранить красоту, срывают ветки шиповника с распустившимися цветками и приносят их в дом. Народные целители используют шиповник для лечения ран, простуды и очищения крови.

- Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе
День памяти святого Симеона, который последние годы жизни провел на Дивной Горе и основал монастырь. Обладал даром исцеления слепых, воскрешения мертвых, изгнания бесов.

- Блаженной Ксении Петербургской
День памяти святой Ксении. Рано и внезапно потеряла мужа, после чего превратилась в угодницу Божию. Обладала даром прозорливости.









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