В России и мире 6 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 6 июня, праздник



- День русского языка

Учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.



- Пушкинский день

Первый раз Пушкинский день в России отметили в 1880 году, когда был открыт первый памятник поэту в Москве на площади, которая сейчас носит название Пушкинской.



- День рождения «тетриса»

В этот день в 1984 году появилась первая компьютерная версия «Тетриса».



День рождения электрического утюга

В этот день в 1882 году американец Генри Сили запатентовал изобретенный им электрический утюг.



Какой сегодня, 6 июня, церковный и народный праздник



- Свобориное дерево (шиповник)

Народный праздник Свобориное дерево посвящен такому целебному растению как шиповник. В этот день умываются водой с лепестками шиповника, чтобы сохранить красоту, срывают ветки шиповника с распустившимися цветками и приносят их в дом. Народные целители используют шиповник для лечения ран, простуды и очищения крови.



- Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе

День памяти святого Симеона, который последние годы жизни провел на Дивной Горе и основал монастырь. Обладал даром исцеления слепых, воскрешения мертвых, изгнания бесов.



- Блаженной Ксении Петербургской

День памяти святой Ксении. Рано и внезапно потеряла мужа, после чего превратилась в угодницу Божию. Обладала даром прозорливости.