Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 5 июня 2022 года.



Встретилось незнакомое слово «скарификатор».

Посмотрел в словаре. «Скарификатор - инструмент для скарификации перикарда».

Ну, я так и подумал.



- Что это ты, бороду отрастил? Зачем?

- Да, надоело. Все мне говорят, мол, лицо у тебя красивое, но уж больно

женственное. А теперь как?

- Ну как, как. Представь себе бабу с бородой...



- Господин ректор, когда вдруг в повседневной жизни вы встречаете выпускников вашего гуманитарного университета, что вы обычно говорите им?

- Два больших латте, с сахаром, с собой.