Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 5 июня 2022 года.
Встретилось незнакомое слово «скарификатор».
Посмотрел в словаре. «Скарификатор - инструмент для скарификации перикарда».
Ну, я так и подумал.
- Что это ты, бороду отрастил? Зачем?
- Да, надоело. Все мне говорят, мол, лицо у тебя красивое, но уж больно
женственное. А теперь как?
- Ну как, как. Представь себе бабу с бородой...
- Господин ректор, когда вдруг в повседневной жизни вы встречаете выпускников вашего гуманитарного университета, что вы обычно говорите им?
- Два больших латте, с сахаром, с собой.