Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Самые смешные анекдоты дня - 5 июня 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 5 июня 2023 года.

Встретилось незнакомое слово «скарификатор».
Посмотрел в словаре. «Скарификатор - инструмент для скарификации перикарда».
Ну, я так и подумал.

- Что это ты, бороду отрастил? Зачем?
- Да, надоело. Все мне говорят, мол, лицо у тебя красивое, но уж больно
женственное. А теперь как?
- Ну как, как. Представь себе бабу с бородой...

- Господин ректор, когда вдруг в повседневной жизни вы встречаете выпускников вашего гуманитарного университета, что вы обычно говорите им?
- Два больших латте, с сахаром, с собой.









  • Самые смешные анекдоты дня - 7 октября 2022
  • Самые смешные анекдоты дня - 11 августа 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 11 июня 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 10 июня 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 8 июня 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 6 июня 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 10 мая 2023 года
    •




    Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 4 июня

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионат России по футболу РПЛ 2022/2023: турнирная таблица, расписание, результаты матчей

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершился 3 июня 2023 года.

    Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата - Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    «Севилья» - победитель Лиги Европы по футболу 2022/2023

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2023

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.









    Где находится Кропивницкий на карте Украины, карта Кировоградской области
    Где находится Красныстав на карте Польши
    Где находится Грайворон на карте Белгородской области
    Где находится Волоконовка на карте Белгородской области, расстояние до границы с Украиной
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области, расстояние до границы с Украиной
    Самые смешные анекдоты дня - 5 июня 2023 года
    Праздники 5 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Праздники 4 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Где находится Гуляйполе на карте Запорожской области
    Где находится Тайвань на карте мира, карта Тайваня


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru