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Какой праздник 7 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник


В России и мире 7 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 7 июня, праздник


- Всемирный день безопасности пищевых продуктов
Выдвинут на 39-й сессии Комиссии «Кодекс Алиментариус» в 2016 году и учрежден на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в декабре 2018 года.

- День краудфандинга
В этот день в 2012 году официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов. Краудфандинг — коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют или вкладывают свои деньги, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации.

Какой сегодня, 7 июня, церковный и народный праздник

- Иван – Медвяные росы
Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Данное событие произошло в 850 году в Команах. После этого главу перенесли в Константинополь. С этого дня начинается поздняя посевная ярового хлеба. В этот день люди обращаются к святому Иоанну Предтече с просьбой оградить поля и огороды от медвяной росы, которая губит колосья ржи, листья тыквы, огурца и винограда.









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