В России и мире 8 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 8 июня, праздник



- Всемирный день океанов

Неофициально отмечается с 1993 года, а официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2008 года.



- День социального работника

Учрежден Указом Президента России в 2000 году и приурочен к созданию богаделен (прообраза современных учреждений, оказывающих социальную помощь) 8 июня 1701 года.



- День Республики Карелия

Праздник установлен в 1999 году Правительством Республики. 8 июня 1920 года была образована Карельская Трудовая Коммуна (автономная область в составе РСФСР).



- День рождения пылесоса

В этот день в 1869 году изобретатель из Чикаго Айвз У. Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос под названием «Whirlwind» («Вихрь»).



Какой сегодня, 8 июня, церковный и народный праздник



- Карп Карполов (День Карпа)

День памяти двоих апостолов от 70-ти - Карпа и Алфея. Карп был учеником и спутником святого апостола Павла, епископом Берии Фракийской. В этот народный праздник мужчины выходят на рыбалку. Поймать карпа в этот день – хороший знак, к удаче. В День Карпа приглашают в дом печника для профилактического осмотра печи.