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Какой праздник 8 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник


В России и мире 8 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 8 июня, праздник

- Всемирный день океанов
Неофициально отмечается с 1993 года, а официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2008 года.

- День социального работника
Учрежден Указом Президента России в 2000 году и приурочен к созданию богаделен (прообраза современных учреждений, оказывающих социальную помощь) 8 июня 1701 года.

- День Республики Карелия
Праздник установлен в 1999 году Правительством Республики. 8 июня 1920 года была образована Карельская Трудовая Коммуна (автономная область в составе РСФСР).

- День рождения пылесоса
В этот день в 1869 году изобретатель из Чикаго Айвз У. Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос под названием «Whirlwind» («Вихрь»).

Какой сегодня, 8 июня, церковный и народный праздник

- Карп Карполов (День Карпа)
День памяти двоих апостолов от 70-ти - Карпа и Алфея. Карп был учеником и спутником святого апостола Павла, епископом Берии Фракийской. В этот народный праздник мужчины выходят на рыбалку. Поймать карпа в этот день – хороший знак, к удаче. В День Карпа приглашают в дом печника для профилактического осмотра печи.









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