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Самые смешные анекдоты дня - 7 июня 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 7 июня 2023 года.

Корреспондент газеты спрашивает у гаишника:
- Скажите, товарищ старшина, а почему у вас палочка с белыми и черными полосками?
- Ну так не всегда же у водителей бывают деньги!

Мама спрашивает Вовочку:
- Почему ты сегодня так рано пришел из школы?
- Потому что я один сумел ответить на вопрос учительницы.
- Какой ты у меня молодец! И что это был за вопрос?
- «Кто запустил пеналом в директора?»

- Я бросил пить!
- Пью не больше одной рюмки.А когда я выпью одну рюмку, то становлюсь другим человеком а ему ведь тоже хочется выпить!









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