Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 7 июня 2023 года.



Корреспондент газеты спрашивает у гаишника:

- Скажите, товарищ старшина, а почему у вас палочка с белыми и черными полосками?

- Ну так не всегда же у водителей бывают деньги!



Мама спрашивает Вовочку:

- Почему ты сегодня так рано пришел из школы?

- Потому что я один сумел ответить на вопрос учительницы.

- Какой ты у меня молодец! И что это был за вопрос?

- «Кто запустил пеналом в директора?»



- Я бросил пить!

- Пью не больше одной рюмки.А когда я выпью одну рюмку, то становлюсь другим человеком а ему ведь тоже хочется выпить!