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Какой праздник 9 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник


В России и мире 9 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 9 июня, праздник

- Международный день аккредитации
Учрежден в октябре 2007 года Международным Форумом по Аккредитации и Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий.

- Международный день архивов
Учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке. В этот день в 1948 году был образован МСА.

Какой сегодня, 9 июня, церковный и народный праздник

- Федорин день
День памяти мученицы Феодоры Александрийской, девы (девственницы). Праздник посвящают работе – сделанное вернется сторицей. В этот день задабривают домового кашей, молоком и печеньем, оставляя угощения за печкой. В этот день нельзя распространять слухи, сплетничать и обсуждать других людей.

- Семик
Народный праздник отмечается за 3 дня до Троицы, в седьмой четверг после Пасхи. Традиции праздника - обряд кумления (подросших девочек принимают в компании девушек), поминовение «заложных» покойников (тех, кто умер не своей смертью, закончил земной путь внезапно или от руки убийцы), обряды вокруг березы на плодородие и хороший урожай.









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