В России и мире 9 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 9 июня, праздник



- Международный день аккредитации

Учрежден в октябре 2007 года Международным Форумом по Аккредитации и Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий.



- Международный день архивов

Учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке. В этот день в 1948 году был образован МСА.



Какой сегодня, 9 июня, церковный и народный праздник



- Федорин день

День памяти мученицы Феодоры Александрийской, девы (девственницы). Праздник посвящают работе – сделанное вернется сторицей. В этот день задабривают домового кашей, молоком и печеньем, оставляя угощения за печкой. В этот день нельзя распространять слухи, сплетничать и обсуждать других людей.



- Семик

Народный праздник отмечается за 3 дня до Троицы, в седьмой четверг после Пасхи. Традиции праздника - обряд кумления (подросших девочек принимают в компании девушек), поминовение «заложных» покойников (тех, кто умер не своей смертью, закончил земной путь внезапно или от руки убийцы), обряды вокруг березы на плодородие и хороший урожай.