Карта МолдавииМолдавия - государство в Юго-Восточной Европе. Граничит с Украиной и Румынией. Краткая справка Столица: Кишинёв. Население: 2 597 100 человек. Валюта: молдавский лей. Часовой пояс: UTC+2 (летом UTC+3).
В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.
В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.
Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.