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Где находится Молдавия на карте, карта Молдавии


Молдавия на карте мира

Карта Молдавии

Карта Молдавии

Молдавия - государство в Юго-Восточной Европе. Граничит с Украиной и Румынией.

Краткая справка

Столица: Кишинёв.

Население: 2 597 100 человек.

Валюта: молдавский лей.

Часовой пояс: UTC+2 (летом UTC+3).









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