В России и мире 10 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 10 июня, праздник



- Всемирный день мороженого

Считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого.



- День пресс-служб МВД РФ

В этот день в 1983 году в системе Министерства внутренних дел были учреждены пресс-службы, как самостоятельные подразделения.



- День рождения шариковой ручки

В этот день в 1943 году американский изобретатель Милтон Рейнолдс запатентовал в США шариковую ручку.



День рождения киностудии «Союзмультфильм»

10 июня 1936 года была основана студия «Союздетмультфильм», а 20 августа 1937 года она была переименована в «Союзмультфильм».



Какой сегодня, 10 июня, церковный и народный праздник



- Никита Гусятник (Полудница)

День памяти Халкидонского епископа Никиты. Преследовался иконоборцем Львом Армянином, был отправлен в ссылку. Народное название «Гусятник» день получил потому, что его считают защитником маленьких гусят от хищных птиц и зверей. Опасаясь встречи с полудницей, в самые жаркие часы люди закрывают окна, двери и сидят в домах.