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Какой праздник 10 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник


В России и мире 10 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 10 июня, праздник

- Всемирный день мороженого
Считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого.

- День пресс-служб МВД РФ
В этот день в 1983 году в системе Министерства внутренних дел были учреждены пресс-службы, как самостоятельные подразделения.

- День рождения шариковой ручки
В этот день в 1943 году американский изобретатель Милтон Рейнолдс запатентовал в США шариковую ручку.

День рождения киностудии «Союзмультфильм»
10 июня 1936 года была основана студия «Союздетмультфильм», а 20 августа 1937 года она была переименована в «Союзмультфильм».

Какой сегодня, 10 июня, церковный и народный праздник

- Никита Гусятник (Полудница)
День памяти Халкидонского епископа Никиты. Преследовался иконоборцем Львом Армянином, был отправлен в ссылку. Народное название «Гусятник» день получил потому, что его считают защитником маленьких гусят от хищных птиц и зверей. Опасаясь встречи с полудницей, в самые жаркие часы люди закрывают окна, двери и сидят в домах.









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