Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 9 июня 2022 года.



Сидят студенты в общаге, глушат пивко.

В комнату врывается запыханная деваха:

- Ой, мальчики, я к вам так спешила, так спешила, что чуть ноги не пообломала...!

Те обводят ее мутным взглядом:

- Ну, поломать не поломала, но погнула основательно!



Муж возвращается домой из командировки. У жены любовник.

Муж бросает чемоданы, падает на ковер и хохочет. Любовник пугается, потом обижается:

- Что за смех?

- Я-то ладно, я-то муж, но вас кто заставляет к ней ходить?



- А чего это Федя так странно себя ведёт - то плачет, то смеётся?

- Да от него жена ушла сегодня...

- Так а плачет-то он почему?