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Самые смешные анекдоты дня - 9 июня 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 9 июня 2022 года.

Сидят студенты в общаге, глушат пивко.
В комнату врывается запыханная деваха:
- Ой, мальчики, я к вам так спешила, так спешила, что чуть ноги не пообломала...!
Те обводят ее мутным взглядом:
- Ну, поломать не поломала, но погнула основательно!

Муж возвращается домой из командировки. У жены любовник.
Муж бросает чемоданы, падает на ковер и хохочет. Любовник пугается, потом обижается:
- Что за смех?
- Я-то ладно, я-то муж, но вас кто заставляет к ней ходить?

- А чего это Федя так странно себя ведёт - то плачет, то смеётся?
- Да от него жена ушла сегодня...
- Так а плачет-то он почему?









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