



В России и мире 11 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 11 июня, праздник



- День пивовара

Учрежден Союзом российских пивоваров в январе 2003 года. Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу июня.



- День мебельщика

Профессиональный праздник работников мебельной сферы отмечается во вторую субботу июня.



Какой праздник 12 июня



Какой сегодня, 11 июня, церковный и народный праздник



- Троицкая родительская суббота

В церковном православном календаре – это Вселенская родительская суббота. После посещения храма принято ходить на кладбище к умершим родственникам. В этот день сеют ячмень и коноплю. С началом Троицкой субботы три дня нельзя мести в доме, а на четвертый это нужно сделать обязательно.



- Феодосия Колосяница

День памяти преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы. Народное название «Колосяница» праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. В этот день нельзя прыгать и скакать, чтобы не потревожить землю.