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Какой праздник 11 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник


Какой праздник 11 июня

В России и мире 11 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 11 июня, праздник

- День пивовара
Учрежден Союзом российских пивоваров в январе 2003 года. Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу июня.

- День мебельщика
Профессиональный праздник работников мебельной сферы отмечается во вторую субботу июня.

Какой праздник 12 июня

Какой сегодня, 11 июня, церковный и народный праздник

- Троицкая родительская суббота
В церковном православном календаре – это Вселенская родительская суббота. После посещения храма принято ходить на кладбище к умершим родственникам. В этот день сеют ячмень и коноплю. С началом Троицкой субботы три дня нельзя мести в доме, а на четвертый это нужно сделать обязательно.

- Феодосия Колосяница
День памяти преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы. Народное название «Колосяница» праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. В этот день нельзя прыгать и скакать, чтобы не потревожить землю.









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