В России и мире 11 июня 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой сегодня, 11 июня, праздник
- День пивовара
Учрежден Союзом российских пивоваров в январе 2003 года. Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу июня.
- День мебельщика
Профессиональный праздник работников мебельной сферы отмечается во вторую субботу июня.
Какой праздник 12 июня
Какой сегодня, 11 июня, церковный и народный праздник
- Троицкая родительская суббота
В церковном православном календаре – это Вселенская родительская суббота. После посещения храма принято ходить на кладбище к умершим родственникам. В этот день сеют ячмень и коноплю. С началом Троицкой субботы три дня нельзя мести в доме, а на четвертый это нужно сделать обязательно.
- Феодосия Колосяница
День памяти преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы. Народное название «Колосяница» праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. В этот день нельзя прыгать и скакать, чтобы не потревожить землю.