



В России и мире 12 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 12 июня, праздник



- День России

Праздник учрежден Указом Президента России 2 июня 1994 года и приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.



- День работников текстильной и лёгкой промышленности

Праздник учрежден Указом Президента РФ от 17 июня 2000 года. Отмечается ежегодно во второе воскресенье июня.



- Всемирный день борьбы с детским трудом

Учрежден Международной организацией труда в 2002 году. МОТ образована в 1919 году и одной из своих основных задач ставит ликвидацию детской эксплуатации.



- День рождения противогаза

В этот день в 1849 году американец Льюис Фектик Хаслетт получил патент на это изобретение под названием «Легочный протектор».



Какой сегодня, 12 июня, церковный и народный праздник



- Троица

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. В 2022 году праздник приходится на 12 июня. Троица - тройственность Бога: Отец, Сын и Святой Дух. В этот день принято освящать воду.



- Змеиный праздник

День памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской. Народное название «змеиный праздник» день получил потому, что в этот день пресмыкающиеся устраивают свадьбы.