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Какой праздник 12 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник


Какой праздник 12 июня

В России и мире 12 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой сегодня, 12 июня, праздник

- День России
Праздник учрежден Указом Президента России 2 июня 1994 года и приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

- День работников текстильной и лёгкой промышленности
Праздник учрежден Указом Президента РФ от 17 июня 2000 года. Отмечается ежегодно во второе воскресенье июня.

- Всемирный день борьбы с детским трудом
Учрежден Международной организацией труда в 2002 году. МОТ образована в 1919 году и одной из своих основных задач ставит ликвидацию детской эксплуатации.

- День рождения противогаза
В этот день в 1849 году американец Льюис Фектик Хаслетт получил патент на это изобретение под названием «Легочный протектор».

Какой сегодня, 12 июня, церковный и народный праздник

- Троица
Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. В 2022 году праздник приходится на 12 июня. Троица - тройственность Бога: Отец, Сын и Святой Дух. В этот день принято освящать воду.

- Змеиный праздник
День памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской. Народное название «змеиный праздник» день получил потому, что в этот день пресмыкающиеся устраивают свадьбы.









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