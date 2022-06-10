Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Азербайджана, 10-12 июня 2022

С 10 по 12 июня 2022 года в Баку пройдет восьмой этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Азербайджана.
Расписание трансляций Гран-при Азербайджана
10 июня 2022, пятница
14:00 Первая тренировка
17:00 Вторая тренировка
11 июня 2022, суббота
14:00 Третья тренировка
17:00 Квалификация
12 июня 2022, воскресенье
14:00 Гонка - 51 круг по 6 км
Где смотреть в прямом эфире восьмой этап гонок «Формулы-1»
Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.