Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Азербайджана, 10-12 июня 2022

С 10 по 12 июня 2022 года в Баку пройдет восьмой этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Азербайджана.



Расписание трансляций Гран-при Азербайджана



10 июня 2022, пятница



14:00 Первая тренировка

17:00 Вторая тренировка



11 июня 2022, суббота



14:00 Третья тренировка

17:00 Квалификация



12 июня 2022, воскресенье



14:00 Гонка - 51 круг по 6 км



Где смотреть в прямом эфире восьмой этап гонок «Формулы-1»



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.