Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 11 июня 2022 года.



Риэлтор покупателю:

- Ну, что, покупаете эту квартиру?

- А это тихая квартира?

- Очень тихая, предыдущего владельца застрелили, никто ничего так и не слышал…



Пришла женщина к врачу с жалобами на головную боль. Врач посоветовал ей выйти замуж. Через год он ее случайно встретил.

- Ну, как вышли замуж.

- Да, спасибо.

- А голова не болит?

- Нет, теперь она болит у моего мужа!



- Я хочу сегодня кое-что отпраздновать.

- Что именно?

- Пока не решил, но ты наливай.