Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 11 июня 2022 года.
Риэлтор покупателю:
- Ну, что, покупаете эту квартиру?
- А это тихая квартира?
- Очень тихая, предыдущего владельца застрелили, никто ничего так и не слышал…
Пришла женщина к врачу с жалобами на головную боль. Врач посоветовал ей выйти замуж. Через год он ее случайно встретил.
- Ну, как вышли замуж.
- Да, спасибо.
- А голова не болит?
- Нет, теперь она болит у моего мужа!
- Я хочу сегодня кое-что отпраздновать.
- Что именно?
- Пока не решил, но ты наливай.