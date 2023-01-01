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Самые смешные анекдоты дня - 11 июня 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 11 июня 2023 года.

Риэлтор покупателю:
- Ну, что, покупаете эту квартиру?
- А это тихая квартира?
- Очень тихая, предыдущего владельца застрелили, никто ничего так и не слышал…

Пришла женщина к врачу с жалобами на головную боль. Врач посоветовал ей выйти замуж. Через год он ее случайно встретил.
- Ну, как вышли замуж.
- Да, спасибо.
- А голова не болит?
- Нет, теперь она болит у моего мужа!

- Я хочу сегодня кое-что отпраздновать.
- Что именно?
- Пока не решил, но ты наливай.









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