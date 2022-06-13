13 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный праздник





В России и мире 13 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой сегодня, 13 июня, праздник



- Международный день распространения информации об альбинизме

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2014 года. Альбинизм - отклонение, которое нарушает синтез соединений. Недуг возникает из-за отсутствия пигмента меланина.



- День рождения булавки

В этот день в 1825 году американец Уолтер Хант получил патент на изобретение.



- День швейной машинки

13 июня 1790 года Томас Сейнт получил патент на изделие.



Какой сегодня, 13 июня, церковный праздник



- Духов день (День Святого Духа)

Праздник в память сошествия на апостолов Святого Духа в 50-й день после Пасхи. В Духов день батюшки освящают колодцы, люди выставляют на подворье стол с хлебом-солью. Девушки бросают в воду венки и гадают на счастье и удачу. В этот день нельзя говорить «за водой», нужно произносить «по воду». Запрещается что-то втыкать в землю или вырывать из нее.



- Еремей-бобовник

День памяти апостола от 70-ти Ерма (Ермия) Далматского и мученика Ермия Команского. Название «бобовник» праздник получил за то, что в этот день принято сажать бобовые.